Matthäus attackiert Hinteregger nach Trainer-Kritik: „Kann nicht so dumm sein“

Martin Hinteregger vom FC Augsburg hat für den Aufreger des Bundesliga-Wochenendes gesorgt – und kassiert nun Kritik. Der Profi der abstiegsgefährdeten Schwaben aus Bayern griff seinen Trainer Manuel Baum nach der 0:2-Niederlage am Samstagnachmittag scharf an. „Ich kann nichts Positives über ihn sagen und werde auch nichts Negatives sagen“, erklärte der Österreicher in einem Audiointerview des Bayerischen Rundfunks. Für Sky-Experte und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist diese Aussage ein Unding, wie er in der TV-Sendung „Wontorra – Der Fußballtalk“ sagte.

Matthäus über Augsburg-Profi Hinteregger: „Das geht nicht“

Matthäus attackierte den Augsburg-Profi scharf: „Der Spieler kann nicht so dumm sein und vor der Kamera seinen Trainer anzählen“, so der Weltmeister von 1990 deutlich. Er gehe von einem Statement des Spielers im Laufe des Sonntags aus: „Er wird sich in den kommenden Stunden entschuldigen, sonst muss der Verein reagieren. Das geht nicht“, sagte Matthäus, der die Trainerkritik auf die allgemeine Unzufriedenheit beim FC Augsburg schiebt. Auf der Pressekonferenz nach dem Gladbach-Spiel redete sich bereits Trainer Baum in Rage – allerdings wegen des Schiedsrichters der Partie.

Der österreichische Nationalspieler Hinteregger analysierte auch die aktuelle Situation der Augsburger, die seit Ende Oktober 2018 auf einen Sieg warten: „Die Abwärtsspirale geht jetzt schon ein Jahr, das ganze Jahr 2018 ist die Kurve eigentlich nach unten gegangen“, sagte der Verteidiger. Wie in Gladbach könne man „nicht auftreten, eigentlich muss es zur Pause schon 4:0 für Gladbach stehen“, betonte Hinteregger.

Rudi Völler: Hinteregger-Kritik an Trainer Baum „ungewöhnlich“

Im Sky-Talk äußerte sich auch Rudi Völler, Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, zu den Hinteregger-Aussagen: „Sie werden sicherlich mit ihrem Jungen reden“, nahm er den FCA in die Pflicht. „Wenn jemand so etwas über seinen Trainer sagt, gibt es eigentlich einen Grund dafür. Das ist ungewöhnlich“, so der ehemalige Teamchef der deutschen Nationalmannschaft.