Augsburger Martin Hinteregger rechnet mit Profi-Fußball ab: "Macht dich zu anderem Menschen"

Martin Hinteregger vom FC Augsburg hat sich sehr kritisch zu den Entwicklungen im Profi-Fußball geäußert und persönliche Konsequenzen gezogen. Als Fußballer „kannst du nicht du selbst sein“, sagte der Österreicher im Trainingslager in Längenfeld in einer Gesprächsrunde, aus der kicker, Bild und Augsburger Allgemeine am Donnerstag zitieren. „Der Fußball verändert einen. Alles, was auf dich zukommt, macht dich automatisch zu einem anderen Menschen“, sagte der 25 Jahre alte Innenverteidiger des schwäbischen Bundesligisten: „Du darfst nicht das sagen, was du denkst, sondern das, was du sagen musst, weil du sonst gleich Kritik bekommst.“