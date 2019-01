Martin Hinteregger nach Skandal in Augsburg wohl vor Bundesliga-Wechsel

Der abstiegsbedrohte FC Augsburg sprach eine "drastische Geldstrafe" gegen Martin Hinteregger nach dessen Trainerkritik aus. Der Österreicher darf nicht mehr am Mannschaftstraining teilnehmen und kann sich einen neuen Klub suchen. Mit Bundesliga-Kontrahent Eintracht Frankfurt, Premier-League-Verein FC Fulham sowie dem italienische Klub SPAL sollen laut transfermarkt.de drei Klubs an Hinteregger dran sein.

Hinteregger: Rückkehr zu Ex-Trainer bei Eintracht Frankfurt?

Die Bild rückt Eintracht Frankfurt in den Fokus. Denn dort würde der 26-Jährige auf seine Ex-Trainer Adi Hütter treffen. Beide arbeiteten bereits bei RB Salzburg zusammen. Hinteregger führte das Team als Kapitän zur Meisterschaft und hatte seine erste Station in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach.

Weiter ist die Eintracht schon bei einer möglichen Verpflichtung des brasilianischen Abwehrspielers Lucas Melo. Der 19-Jährige mit dem Künstlernamen Tuta soll bei den Hessen bereits einen Medizincheck absolviert haben. Die Ablösesumme liegt wohl bei etwa 1,5 Millionen Euro. Tuta spielte bisher für die U20 des FC São Paulo, hat aber noch kein Profispiel für den Erstligisten bestritten.

"Es gibt noch keinen neuen Stand. Ich bin erst glücklich und zufrieden, wenn alles unterschrieben ist", sagte Sportvorstand Fredi Bobic am Donnerstag am Rande des Sport- und Wirtschafts-Kongresses SPOBIS in Düsseldorf. Mit dem Neuzugang könnte die Eintracht auch den Abgang des Mexikaners Carlos Salcedo kompensieren.