Martin Kind zu 96-Trainerdiskussion: "Auch Klopp würde es nicht besser machen"

Es läuft also gerade wieder mal grundlegend was falsch. Damit wird auch klar, dass nicht nur der Trainer, sondern auch der Manager in die Kritik mit einbezogen wird. „Wir müssen das weiter fassen. Wenn wir entscheiden, müssen wir vorher über alles nachdenken, dazu brauchen wir ein Gesamtkonzept“, fordert der 96-Chef.

Die Partie am Sonntag schien zum Entscheidungsspiel für den Trainer zu werden. Diese Interpretation weist Kind zurück: „Mainz ist kein Endspiel für den Trainer. Breitenreiter hat ein gutes Standing in Hannover und sehr viel Optimismus, dass er das hinbekommt.“

Doch sicher ist nicht, dass 96 genug Klasse hat, um die Liga zu halten. Deshalb glaubt der Klubchef, „ein Trainerwechsel, ohne die Mannschaft zu verstärken, macht wenig Sinn“. Für den Trainertausch plus Einkäufe fehlt das Geld. Vor die Alternative gestellt, ist Kinds Entscheidung eindeutig: „Da sind neue Spieler am wichtigsten.“ Wichtiger je­denfalls, als Geld für Abfindungen an Breitenreiter und/oder Heldt zu zahlen sowie in neue 96-Würdenträger zu investieren.

So könnte es kommen: Zwei oder drei Profis werden in der Winterpause geholt, das Team erwischt unter Breitenreiters Führung die Welle, die 96 ans rettende Ufer trägt. Das zumindest ist der Plan, auf weitere Klatschen könnte aber auch die Radikalkur folgen. Meer geht ja immer.