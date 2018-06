Martin Kind nennt Gehaltsobergrenze bei Hannover 96

Hannover 96 will besser werden, Trainer André Breitenreiter hat gefordert, „die Qualität im Kader deutlich anzuheben“. Wer aber gute Spieler verpflichten will, muss dafür zahlen – diese einfache Gleichung gilt erst recht auf einem Markt, der völlig durchgeknallt ist. Da wird mit den Euro-Millionen hantiert, als wären es Gummibärchen. Noch ein Griff in die Tüte, damit er auch wirklich kommt.

Das ist nicht nur so bei den Ablösesummen, sondern auch beim Gehalt. Da galt bei 96 bisher die Zwei-Millionen-Euro-Grenze pro Jahr, doch „die ist ge­knackt“, bestätigt der 96-Chef, „es ist schon viel, was wir jetzt zahlen“, sagt Martin Kind, „aber in Relation zum Markt ist es noch moderat. Die Zahlen, die ich von anderen Vereinen höre, sind da doch noch deutlich anders.“