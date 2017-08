Martin Kind plant Rückzug bei Hannover 96 - aber nicht vor 2019

Martin Kind denkt über einen Rückzug von seinen Ämtern bei Hannover 96 nach. Er wolle noch mindestens solange bleiben, bis das Vereinsgebäude an der Stammestraße umgebaut sei - also nach derzeitigem Stand Dezember 2018. Dann werde es Zeit, die Zukunft zu regeln. "Ich kann Ihnen versichern, dass ich daran schon arbeite", sagte Kind am Dienstag bei einer Pressekonferenz in der HDI-Arena.