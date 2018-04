Martin Kind reagiert auf Sané-Wechsel: "Keine Ausstiegsklauseln mehr bei Hannover 96"

Präsident Martin Kind will Neuverpflichtungen von Hannover 96 künftig keine Ausstiegsklauseln mehr in die Verträge einbauen. „Es wird keine Ausstiegsklauseln mehr geben“, sagte der 73-Jährige am Samstag nach dem 1:1 von Hannover beim VfB Stuttgart .

Dirk Dufner, der zu seiner Zeit als 96-Manager Felix Klaus verpflichtete, bezeichnete die Aufsstiegsklausel im Vertrag des Offensivspielers Anfang des Jahres als "gute Entscheidung". Nur so sei es gelungen Klaus zu den Roten zu locken und Konkurrenten auszustechen.

Was die Größe des Kaders für die kommende Spielzeit angeht, will 96 laut Kind vielleicht schon in der nächsten Woche eine Vorentscheidung treffen. „Meine Empfehlung wären 25 Spieler plus minus“, sagte er. Direkt absteigen kann Hannover 96 nach dem Unentschieden gegen den VfB Stuttgart nicht mehr - das gibt Planungssicherheit für Manager Horst Heldt. Der muss die Mannschaft für den Sommer verstärken.

