Martin Kind will gegen Hannover-96-Ultras vorgehen: "Brauchen sie nicht"

Nach den Fan-Krawallen in Burnley schießt Hannover-96-Chef Martin Kind gegen die Ultras und kündigt Maßnahmen an: "Wir werden versuchen, sie auszugrenzen"

45 Randalierer, die den Burnley-Block stürmen wollten, geworfene Sitzschalen, vier verletzte Menschen: Zum Saisonauftakt gegen Schalke werden eventuell 2265 Fans von Hannover 96 ausgesperrt. Der Kontrollausschuss ermittelt. Jetzt hat sich Hannover Martin Kind bei einem Vereinsbesuch des BSV Gleidingen zu dem aktuellen Fall geäußert und die chaotischen Fans scharf angegriffen.

Kind gegen Ultras: "Werden versuchen, sie auszugrenzen"

"Die Fans haben Hannover 96 sehr geschadet. In England brauche wir uns nicht mehr blicken zu lassen", sagte Kind zu Bild.de. Der Vereinsboss kündigte Maßnahmen an. "Wir werden versuchen, sie auszugrenzen. Die wollen wir eigentlich gar nicht, wir brauchen sie nicht. Das wird unser Ziel sein", sagte Kind und warnte gleichzeitig vor der Macht der Ultras. In Mainz sei ein Kandidat, den sie präferierten, Vorstandsvorsitzender geworden. Auch in Hannover seien sie dabei, sich im Verein einzubringen.

Kind: "Es gibt Spielregeln"

Martin Kind: "Die Ultras behaupten, dass sie für den Fußball der Vergangenheit stehen. Aber es legitimiert sie nicht zu den den Dingen, die wir teilweise in den Bundesliga-Stadien erleben oder was wir aktuell in Burnely erlebt haben. Es gibt Spielregeln."

Spielabbruch in Burnley: 96-Fans stürmen Block der heimischen Fans Ungefähr 20 Anhänger von Hannover 96 versuchen in den Burnley-Block einzudringen. Mit der steigenden Anzahl von 96-Fans schalten sich auch immer mehr Polizisten in das Geschehen ein. Hier ist das Spiel noch unterbrochen. Die Verantwortlichen wollten abwarten, wozu die Auseinandersetzung führt. Bilder vom Spielabbruch von Hannover 96 gegen den FC Burnley. 96-Fans singen. Bilder vom Spielabbruch von Hannover 96 gegen den FC Burnley. Bilder vom Spielabbruch von Hannover 96 gegen den FC Burnley. Bilder vom Spielabbruch von Hannover 96 gegen den FC Burnley. Bilder vom Spielabbruch von Hannover 96 gegen den FC Burnley. Bilder vom Spielabbruch von Hannover 96 gegen den FC Burnley. Bilder vom Spielabbruch von Hannover 96 gegen den FC Burnley. Bilder vom Spielabbruch von Hannover 96 gegen den FC Burnley. Bilder vom Spielabbruch von Hannover 96 gegen den FC Burnley.

Was war passiert? Im Turf Moor, dem Stadion von 96 Testspiel-Gegner FC Burnley, sind am 5. August mehrere 96-Fans gewalttätig geworden. Sie rissen Sitze aus der Verankerung, warfen sie in den Fanblock der Burnley-Anhänger und wollten den Block stürmen. Auch ein Polizist wurde verletzt. Das Spiel wurde abgebrochen, weil "die Polizei die Sicherheit nicht mehr gewährleisten konnte". Hannover 96 hat jetzt eine Strafanzeige gestellt, um die Ermittlungen voran zu treiben.

Das war teuer: Die 96-Fanstrafen seit 2013 im Überblick Am 29. Juli 2013 verurteilte der DFB Hannover 96 zu einer Geldstrafe von 30.000 Euro. Diese setzt sich aus mehreren Vorkomnissen zusammen: In der Partie gegen den VfL Wolfsburg am 26. Januar 2013 liefen zwei Zuschauer auf das Feld, ... © imago ... das Spiel musste wegen der "Flitzer" unterbrochen werden. Zudem wurden in der Partie gegen Werder Bremen (1. Februar 2013) Böller gezündet und ein bengalisches Feuer im Gästeblock abgebrannt. © imago Auch in Dortmund (2. März 2013) brannten Gästefans aus Hannover Pyrotechnik ab. © imago Am 26. April 2013 zündeten 96-Anhänger beim Auswärtsspiel in Fürth Bengalische Feuer und Rauchbomben. Insgesamt wurde Hannover 96 für diese vier unsportlichen Vorfälle der Fans mit einer Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro belangt. © imago 4.000 Euro Geldstrafe wegen nicht ausreichenden Ordnungsdienstes: Während des Spiels gegen Mainz 05 (31. August 2013) lief ein Zuschauer auf den Platz. © imago Auch im Heimspiel gegen den FC Augsburg (21. September 2013) betrat ein Zuschauer unerlaubt das Spielfeld. Hannover 96 musste eine Geldstrafe in Höhe von 4.000 Euro zahlen. © imago 50.000 Euro Geldstrafe: Gegen Eintracht Braunschweig (8. November 2013) brannten 96-Anhänger mehrmals Pyrotechnik ab. Außerdem explodierten beim Auswärtsspiel in Wolfsburg (25. Januar 2014) Böller im Gästeblock. © imago Zudem wurde der Verein zu einer Zahlung in Höhe von 50.000 Euro für Projekte und Maßnahmen zur Gewaltprävention belangt. © imago Beim Auswärtsspiel in Darmstadt am 27.Oktober 2015 zündeten Fans aus Hannover im Gästeblock Pyrotechnik und Raketen. Geldstrafe: 8.000 Euro © imago Aufgrund des Einsatzes von Pyrotechnik beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (15. April 2016) und eines Spruchbandes in der Partie gegen den VfL Wolfsburg (1. März 2016) wurde Hannover 96 zu einer Geldstrafe von 12.000 Euro verurteilt. © imago In der 2016/17 gingen diese Vorfälle weiter. In Bochum (26. August 2016) verwendeten 96-Anhänger Pyrotechnik. Und auch hier wurde es teuer. © imago Die Vorfälle in Bochum wurden mit drei weiteren Verfehlungen zu einer Gesamtstrafe addiert. So kam es beim Gastspiel der "Roten" bei Union Berlin (Oktober 2016) vermehrt zum Einsatz von Pyrotechnik, dessen Rauchentwicklung sogar zur Spielunterbrechung führte. © imago Auch in der Partie bei Eintracht Braunschweig (6. November 2016) wurden im Gästeblock bengalisches Feuer und Böller gezündet. © imago Im Februar 2017 zeigten 96-Anhänger vor dem Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt in der Nordkurve eine beeindruckende Choreographie. Leider wurde dabei aber auch verbotene Pyrotechnik eingesetzt. Am Ende musste 96 für alle vier Verfehlungen 60.000 Euro bezahlen. © imago In der Schlussphase der Zweitliga-Saison musste 96 erneut in die Kasse greifen. Für Zündeleien in Würzburg (April 2017)... © Youtube/Screenshot ...beim Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig (April 2017) und... © Team zur Nieden ... für den Platzsturm bei den Aufstiegsfeiern in Sandhausen (Mai 2017) samt Pyrotechnik musste 96 75.000 Euro zahlen. © Petrow Zusätzlich zur Geldstrafe müsste 96 in einem Bundesliga-Heimspiel die Blöcke N15 und N17 (Oberrang, Nordkurve) schließen, wenn die Fans bis 31. Mai 2018, dem Ende der Bewährungszeit, Anlass dazu geben würden. © dpa

