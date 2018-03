Martin Schmidt: Darum bin ich beim VfL Wolfsburg zurückgetreten

Bruno Labbadias Karriere in Bildern

Labbadia spielte ab 1984 für Zweitligist Darmstadt 98. Für die Lilien schoss er 43 Tore in 105 Partien.

1987 folgte der Karierresprung zum Hamburger SV in die Bundesliga. In seiner Premieren-Saison im Oberhaus gelangen dem jungen Labbadia prompt 11 Treffer. Der Start in die zweite Spielzeit an der Elbe lief dann weniger erfolgreich. In zehn Einsätzen gelang dem Stürmer kein Treffer. Zum Jahresbeginn 1989 folgte dann der Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern.

Mit den Roten Teufeln feierte Labbadia seinen ersten großen Titel. Unter Trainer Karl-Heinz Feldkamp wurde er 1990 DFB-Pokalsieger, im Finale steuerte er dabei zwei Treffer beim 3:2-Sieg gegen Werder Bremen bei. Nicht weniger erfolgreich wurde es nur ein Jahr später, als Labbadia mit dem FCK 1991 deutscher Meister wurde.

Labbadias Treffsicherheit ließ auch den FC Bayern aufhorchen, der den Deutsch-Italiener im Sommer 1991 an die Isar lotste, wo er zunächst unter Coach Jupp Heynckes spielte. 1994 wurde Labbadia mit dem FCB zum zweiten Mal in seiner Karriere deutscher Meister. In dieser Zeit absolvierte der Stürmer sein erstes von zwei Länderspielen für Deutschland.

Die Liaison mit den Bayern endete schließlich nach dem Meistertitel 1994. Trainer Giovanni Trapattoni setzte nicht mehr auf Labbadia, der darauf die Flucht zum 1. FC Köln antrat. Ab Sommer 1994 spielte Labbadia über eineinhalb Spielzeiten bei den Geißböcken. In 52 Spielen war der Goalgetter insgesamt 23 Mal erfolgreich. Beim legendären Pokal-Halbfinale 1995, als die Kölner überraschend an Zweitligist VfL Wolfsburg scheiterten, stand Labbadia 90 Minuten auf dem Platz.

Zum Jahresbeginn 1996 folgte der Sprung zu Werder Bremen. Nach einem glücklosen letzten halben Jahr in Köln war Labbadia sofort Stammspieler an der Weser, in 73 Partien für die Grün-Weißen schoss er 24 Treffer.

Mit 30 Jahren wechselte der Deutsch-Italiener schließlich im Sommer 1998 in die 2. Liga zu Arminia Bielefeld. Bei der Arminia wurde er in seiner Premieren-Saison mit 28 Treffern gleich Torschützenkönig im Unterhaus, im Pokal gab es eine 1:3-Niederlage beim VfL Wolfsburg.

Seine aktive Spielerkarriere beendete Labbadia ebenfalls in der 2. Liga beim Karlsruher SC, für den er von 2001 bis 2003 auf Torejagd ging und in zwei Zweitliga-Spielzeiten 18 Tore erzielte.

Zum Start seiner Trainer-Karriere kehrte Labbadia im Mai 2003 mit Darmstadt 98 zu dem Klub zurück, für den er einst seine Profi-Karriere begann. Gleich in seiner ersten Spielzeit führte er seinen Heimatverein zum Aufstieg in die Regionalliga. Bis zum Sommer 2006 blieb der heute 52-Jährige bei den 98ern – scheiterte aber am Ziel Aufstieg in die 2. Liga.

In der Saison 2007/08 übernahm der Coach Zweitligist Greuther Fürth und schloss mit den Kleeblättern auf Rang sechs ab. Der Aufstieg in die Bundesliga wurde nur knapp verpasst. Obwohl Labbadia noch Vertrag bis 2009 in Fürth hatte, verließ er die Franken nach nur einer Saison.

Der Sprung in die Bundesliga gelang dem ehemaligen Stürmer in der Saison 2008/09, in der Labbadia bei Bayer Leverkusen den glücklosen Michael Skibbe ersetzte. Den Werksklub führte der Deutsch-Italiener in dieser Spielzeit zu einem enttäuschenden neunten Rang. Obwohl Labbadia mit den Leverkusenern das Pokalendspiel (0:1 gegen Bremen) erreichte, musste er nach nur einer Spielzeit wieder gehen.

Im Dezember 2010 heuerte Labbadia beim VfB Stuttgart an und bewies erstmals seine Retter-Qualitäten. Die damals angeschlagenen Schwaben bewahrte er 2011 vor dem Abstieg. In der Folgesaison erreichte er erneut das DFB-Pokalfinale (2:3 gegen den FC Bayern). Nach drei Niederlagen zum Saisonstart in die Spielzeit 2013/14 wurde Labbadia beim VfB am 26. August 2013 entlassen.