Verletzung bei der Handball-WM: Wird Tim Suton für Martin Strobel nachnominiert?

Kommt Tim Suton für Martin Strobel? Prokop: "Es ist naheliegend"

Am Mittwoch spielt Deutschland im letzten Hauptrundenspiel gegen Spanien. In dieser Partie wird es nur noch um die Platzierung in der Gruppe gehen. Bereits am Freitag spielt Deutschland dann das Halbfinale. Spätestens dann soll der nachnominierte Spieler für Strobel im Team sein. Vermutlich wird Prokop aber schon gegen Spanien einen neuen Spieler präsentieren, da in der Partie Spielzüge eingeübt werden können, bevor es am Freitag um den Einzug ins Finale geht.