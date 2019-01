Massenschlägerei vor Bundesliga-Spiel in Augsburg - vier Festnahmen

Nach einer Massenschlägerei verfeindeter Ultra-Fangruppen in der Augsburger Innenstadt hat die Polizei vier Verdächtige festgenommen. Nach Angaben der Ermittler beteiligten sich mindestens 50 Fußball-Fans an den Auseinandersetzungen vor dem Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und Fortuna Düsseldorf (hier im SPORT BUZZER-Ticker) am Samstag.

Sofort einschreitende Polizeibeamte hätten die Fortsetzung der Schlägerei vor einem Lokal in der Augsburger Innenstadt „zeitnah unterbinden“ können, hieß es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Die Ermittler nahmen die Personalien von 130 Düsseldorfern auf und sperrten sie vom Stadionbesuch aus.

Auch sportlicher Ärger in Augsburg

Am Rande des Spiels gab es auch sportlichen Ärger in Augsburg. Der Brasilianer Caiuby kann trotz seines erneuten Fehlens in der Rückrunden-Vorbereitung noch auf eine Zukunft beim FCA hoffen. „Es ist offen“, sagte FCA-Manager Stefan Reuter am Samstag dem TV-Sender Sky. Der 30 Jahre alte Offensivspieler habe in seiner Heimat „persönliche Dinge zu regeln“. Nach seiner Rückkehr nach Augsburg werde es ein Gespräch mit dem Spieler geben. Danach will sich Reuter zu der Personalie äußern. „Es gibt losen Kontakt, aber noch keinen Termin“, fügte der Manager hinzu.

Caiuby hat in der abgelaufenen Winterpause nicht mit der Mannschaft trainiert. Schon im Sommer war der Brasilianer erst mit Verzögerung in die Saisonvorbereitung eingestiegen, weil er eigenmächtig seinen Heimaturlaub verlängert hatte. Dafür erhielt er eine hohe Geldstrafe.