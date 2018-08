Massive Kritik aus der Bundesliga am Videobeweis: "Ein Humbug"

5. Spieltag: Puh ... dem Schalker Naldo springt der Ball nach einer Flanke von Bayerns James aus kurzer Distanz an den ausgestreckten Arm. Während Schiedsrichter Marco Fritz auf Eckball entschied, hatte der Mann in Köln einen Elfmeter gesehen. Kann man so geben, muss man aber nicht - zumal die Königsblauen nicht zu Unrecht darauf hinwiesen, am 2. Spieltag in einer ähnlichen Situation keinen Strafstoß bekommen zu haben. © imago