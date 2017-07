Masterplan: Kein Einjahres-Ausflug

Genug der Worte, jetzt müssen Taten sprechen. 78 Tage nach dem den Aufstieg besiegelnden 1:0-Erfolg in Großaspach betritt Holstein Kiel am Sonntag (15.30 Uhr/live bei Sky) erstmals wieder neues Fußball-Terrain. Gast bei der Premieren-Show in der Zweiten Liga ist der SV Sandhausen. Auch der Kieler Anhang dürstet nach über 36-jähriger Abstinenz offenkundig nach dem Rampenlicht des Bundesliga-Unterhauses. Über 8000 Tickets wurden bislang im Vorverkauf abgesetzt.

Rund 2500 Störche-Sympathisanten hätten noch die Chance, live im Holsteinstadion dabei zu sein. Die Umbauarbeiten am Ort des Geschehens werden rechtzeitig beendet sein, doch noch am Spieltag selbst dürfte noch gehämmert und geschraubt werden.

Das Fußball-Fieber grassiert an der Förde. Auch Ralf Becker ist vor dem Liga-Auftakt befallen. „Wir wollen es genießen. Und wir wollen uns behaupten. Zeigen, dass wir in dieser Liga mithalten können. Wir hoffen, dass unsere Fans gerade in schwierigen Phasen unser zwölfter Mann sind“, sagt der KSV-Geschäftsführer Sport.

Der kreative Kopf der Störche, Dominick Drexler, formuliert stellvertretend die Stimmungslage in der Mannschaft: „Das ist ein Mix aus riesiger Vorfreude und Anspannung. Man weiß nicht genau, was auf uns zukommt.“ Erst nach zehn Spieltagen glaubt der 27-Jährige, eine stichhaltige Zwischenbilanz ziehen zu können.