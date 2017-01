Masters-Super-Wochenende: So läuft der Sonntag

Gestern fanden der PMS-Cup in Pattensen mit der SV Arnum ( mehr hier ) und das Rewe-Hallenmasters mit dem OSV Hannover ( mehr hier ) bereits würdige Sieger. An fünf weiteren Orten fallen heute die Entscheidungen!

Die Qualifikation für das große Finalturnier am 29. Januar in der Swiss Life Hall ist in vollem Gange. Mehr zum Modus und eine Übersicht über alle Turniere findet Ihr unter diesem Link .

Die Entscheidungen am Sonntag

11 bis 17.30 Uhr, Rudolf-Harbig-Halle in Berenbostel, zum Spielplan Die Teilnehmer des Hauptturniers sind: TuS Garbsen, Türkay Spor Garbsen, TSV Havelse, FC Can Mozaik, HSC Hannover, Mühlenberger SV, OSV Hannover sowie die U19 des TSV Havelse.

11.30 bis 16.45 Uhr, Vierfeldhalle in der Südstraße in Lehrte, zum Spielplan

Für die nächste Runde qualifizierten sich am Samstag folgende Teams: SV B-E Steimbke, FC Stern Misburg, MTV Ilten, SV 06 Lehrte, FC Lehrte, Heeßeler SV​, MTV Eintracht Celle und der 1. FC Germania Egestorf/Langreder.