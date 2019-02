Matchday: Scorpions und Indians wollen in der Erfolgsspur bleiben

Die Hannover Indians und die Hannover Scorpions sind in der Eishockey-Oberliga am Mittwoch wieder im Einsatz. Der ECH spielt bei den Harzer Falken, die Scorpions daheim gegen die Füchse Duisburg (jeweils ab 20 Uhr).

"Werden wieder stärker in Unterzahl sein"

Sieben Siege holten die Indians zuletzt am Stück. Wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann das Unterzahlspiel: In den vergangenen Wochen agierte der ECH stark mit einem Mann weniger auf dem Eis. Am vergangenen Wochenende (5:2 gegen Rostock, 8:5 in Hamburg) kassierte man aber insgesamt fünf Treffer in Unterzahl. „Das nehme ich auf meine Kappe. Wir hatten zum Derby gegen die Scorpions Änderungen in unserem Unterzahlspiel vorgenommen, haben diese erst jetzt wieder rückgängig gemacht“, sagt Coach Lenny Soccio und verspricht, „dass wir wieder stärker in Unterzahl sein werden“.