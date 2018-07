Materielle Vorteile verschafft? DFB ermittelt gegen Schweden-Provokateur Behlau

Der Deutsche Fußball-Bund hat verbandsinterne Ermittlungen gegen den Leiter seines Nationalmannschafts-Büros Georg Behlau wegen möglicher Compliance-Verfehlungen bestätigt. „Die Vorgänge waren dem DFB bisher nicht bekannt und sind dem Compliance-Beauftragten zur Prüfung übergeben worden“, hieß es am Freitag vom DFB. Zuvor hatte die Bild-Zeitung über den Fall berichtet.

Demnach soll Behlau in seiner Funktion als Vorsitzender des VfR Limburg 07 dem Kreisligisten materielle Vorteile verschafft haben, die nur durch seine Funktion beim DFB möglich waren - so zum Beispiel bei der Errichtung eines Kunstrasenplatzes. Behlau wies die Vorwürfe zurück und betonte sein Interesse an einer Aufklärung der Vorhaltungen.