FC Bayern: Mats Hummels twittert persönliche Vorrundenbilanz - wehrt er sich hier gegen Kollegen-Kritik? 

Er schied mit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Russland in der Vorrunde aus, mit dem FC Bayern steht er nach 17 Spielen der Bundesliga auf dem zweiten Platz - sechs Punkte hinter Borussia Dortmund. Nun wurde Mats Hummels in einer Umfrage des Kicker zum größten Absteiger der Bundesliga-Hinrunde gewählt - und das von den eigenen Kollegen!

15,4 Prozent der 214 befragten Bundesliga-Spieler stimmten für den Bayern-Verteidiger. Kein anderer Spieler erhielt mehr Prozent.

Wehrt er sich hier gegen die Kollegen-Kritik?

Auf Twitter meldete sich am Montag - dem Tag der Umfrage-Veröffentlichung - Hummels selbst zu Wort. Der Weltmeister aus dem Jahr 2014 schrieb: "Gerade etwas Zeit gehabt und eine kleine persönliche Vorrundenbilanz gezogen. 15 Spiele, davon 10 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen. 28:8 Tore währenddessen. 9 Mal „zu Null“. Darf jeder für sich selbst interpretieren."

Fakt ist aber auch: Der junge Verteidiger Niklas Süle spielt eine immer wichtigere Rolle beim deutschen Rekordmeister. 16 Mal stand er in der Hinrunde in der Startelf, Hummels hingegen war nach dem 12. Spieltag raus, bis er kurz vor Weihnachten wieder zwei Spiele von Beginn an absolvieren durfte. Beim letzten Spiel musste er verletzt passen.