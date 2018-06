Mats Hummels zum deutschen WM-Aus: „Unser letztes überzeugendes Spiel war 2017“

Das ist historisch! Die deutsche Nationalmannschaft ist erstmals in der Vorrunde eines Weltmeisterschaftsturniers ausgeschieden. Durch das 0:2 am dritten und letzten Gruppenspieltag gegen Südkorea fliegen die DFB-Stars nun vorzeitig aus Russland ab. Doch was sind die Gründe dafür?

„Wir sitzen alle in dem Verlierer-Boot", sagte Thomas Müller nach dem Abpfiff.

Welches das genau sind, wollte er vor der Kamera nicht sagen. „Dazu werde ich mich nicht mehr öffentlich äußern“, so Hummels.

Und er wurde noch deutlicher: „Unser letztes überzeugendes Spiel war im Herbst 2017. Das ist ein bisschen lange her.“ Anschließend ging Hummels direkt in die Spielanalyse und zeigte sich selbstkritisch: „Wir sind ab der 65. Spielminute zu wild geworden. Aber wenn ich den Ball in der 86. Minute reinköpfe, brauchen wir darüber nicht zu reden. Ein ganz bitterer Abend für uns.“

Und weiter: „Der Anspruch von dieser Mannschaft war es nicht, 2:1 gegen Saudi-Arabien zu gewinnen und gegen Österreich zu verlieren. Wir haben die Kurve bis jetzt nicht bekommen. Wir müssen die Verantwortung übernehmen. Die Führungsspieler müssen sich als Erstes an die Nase fassen.“

Als zweiter Spieler stand Sami Khedira Rede und Antwort: „Wir hatten die Aufgabe angenommen, wir wollten es so. Aber wenn man sang- und klanglos ausscheidet, dann muss man die Verantwortung auf sich nehmen. Es war nicht genug, es tut mir unheimlich leid. Wir müssen mit den Konsequenzen leben. Über uns wird jetzt schlecht gesprochen werden.“

Oliver Kahn ging im ZDF noch einen Schritt weiter: „Man hat es durch den Fernseher durch gespürt, dass das Trikot der Nationalspieler gefühlt Tonnen gewogen hat. Man hatte nicht das Gefühl, dass im Team eine Achse vorhanden ist. Aber die ist nötig, so wie 2014 mit Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger.“

Neuer: „Ich habe jetzt nicht vor, aufzuhören“

Auch Stammtorwart Manuel Neuer sprach, nachdem er aus der Kabine kam: „Allein wir Spieler haben das zu verantworten. Wir müssen das in Ruhe analysieren. Ich muss ganz klar sagen, dass wir es auch nicht verdient haben. In keinem der drei Spiele hat man eine deutsche Mannschaft gesehen, vor der man Angst hat.“ Neuer weiter: „Selbst, wenn wir weitergekommen wären, hätte jeder gern gegen uns gespielt. Wie sollen wir einem Gegner gefährlich werden, wenn wir so eine Leistung abrufen?“

Neuer tief enttäuscht: „Man hat nicht gemerkt, dass wie hier eine WM spielen. Jeder Gegner hat auf unserer Fehler gewartet. In den vergangenen Turnieren hatten wir das nie so. Und das gegen diese drei Gegner - das ist ein schlechtes Bild von uns. Wir haben es verbockt.“ Und auch zu seiner Zukunft in der Nationalmannschaft bezog er Stellung: „Ich habe jetzt nicht vor, aufzuhören.“