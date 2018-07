Erst zum zweiten Mal in der Fußball-Geschichte ist Frankreich Weltmeister. Nach 1998 gelang der Equipe Tricolore am Sonntagabend im russischen Moskau – knapp 20 Jahre nach dem ersten Erfolg – erneut dieser Coup. Das Team von Trainer Didier Deschamps besiegte im Finale die starken Kroaten mit 4:2, doch laut dem deutschen Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist das kein Grund, in allzu große Euphorie zu verfallen.

Denn gegen Kroatien hatten "die Franzosen das Spielglück in den entscheidenden Momenten auf ihrer Seite und profitierten zudem von zwei Schiedsrichter-Entscheidungen", schreibt Matthäus in seiner Bild-Kolumne. Und fügt hinzu: "Ich glaube nicht, dass wir in den kommenden Jahren eine Dominanz des französischen Fußballs sehen werden und die Equipe Tricolore den Weltfußball dominieren wird wie die brasilianische Mannschaft in den 60er-Jahren oder die Spanier rund rum das Jahr 2010."