Matthäus fällt hartes Löw-Urteil: "Er hat das Leistungsprinzip außer Acht gelassen"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat in seiner Kolumne in der Bild am Sonntag ein hartes Urteil über Bundestrainer Joachim Löw gefällt. So sei die Zusammenstellung des WM-Aufgebots ebenso fehlerhaft gewesen wie der Umgang mit der Erdogan-Affäre um Ilkay Gündogan und Mesut Özil. "Das Abschneiden hat er zu verantworten. Er hat auf totale Harmonie im Kader gesetzt, dafür auf einen Typen wie Sandro Wagner verzichtet. Leroy Sané hat er ebenfalls gestrichen, darüber hat sich die Fußballwelt gewundert", schreibt Matthäus: "Löw hat voll auf Ruhe und Harmonie gesetzt, dabei aber das Leistungsprinzip außer Acht gelassen."