Matthäus zum Wechseltheater um Lewandowski: "Bayern-Bosse werden Stärke zeigen"

Mit einer klaren Aussage seines Beraters Pini Zahavi sorgte Robert Lewandowski für Furore - und ein Verbleib des eigentlich als unverkäuflich titulierten Torgaranten beim deutschen Fußball-Primus ist plötzlich zweifelhaft. „Robert fühlt, dass er eine Veränderung und eine neue Herausforderung in seiner Karriere braucht. Die Verantwortlichen des FC Bayern wissen darüber Bescheid“, sagte Zahavi der Sport Bild am Mittwoch. So deutlich war der Wechselwille des 29-jährigen Polen noch nie formuliert worden. Nun äußerte sich auch Lothar Matthäus zur Causa Lewandowski.

Der deutsche Rekordnationalspieler zur Bild: „Die Gerüchte um Robert Lewandowskis Wunsch nach einem Wechsel ins Ausland gibt es ja seit Längerem. Die Aussagen seines Beraters machen nun aber ein offizielles Thema daraus, an dem selbst der FC Bayern nicht so einfach vorbeikommt. Ich bin sicher, dass die Bayern-Bosse Stärke zeigen werden und ein Signal setzen: Es ist an der Zeit, dass Spieler und Berater wieder lernen, dass Verträge binden und zu erfüllen sind. Sie werden Lewandowski daher nicht freigeben.“ Doch weshalb ist sich Matthäus so sicher?

„Der FC Bayern wird sich nicht wie die Dortmunder bei Dembélé oder Aubameyang auf der Nase herumtanzen lassen wollen. Wenn sie bei Lewandowski nachgeben, stehen dann bald auch Boateng und Alaba auf der Matte und bitten um ihre Freigabe. Reagieren Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge in der Konsequenz, wie sie angekündigt haben, ist da ein für alle Mal Ruhe. Man darf nicht vergessen: Aufgrund des Vertrags bis 2021 liegt die Entscheidung allein in der Hand des Klubs.“