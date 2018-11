Deshalb ist Matthias Ginter plötzlich Stammspieler beim DFB: "Spüre das Vertrauen"

Bei der WM 2014 und 2018 keine Minute gespielt, aber plötzlich Stammspieler! Matthias Ginter ist einer der Gewinner des großen Umbruchs beim DFB. Seit dem WM-Debakel in Russland verpasste er in fünf Spielen nur 25 Minuten. Im Interview mit der Bild sprach der Weltmeister von 2014 nun über seine neue Rolle in der deutschen Nationalmannschaft.

"Ich spüre das Vertrauen des Bundestrainers. Beim Confed-Cup durfte ich auch fast jedes Spiel spielen. Aktuell läuft es wirklich gut, ich versuche, dranzubleiben, will mich weiter festspielen", sagte er.