Matthias Sammer: Deshalb ist der FC Bayern gegenüber dem BVB im Vorteil

Der Titelkampf um die Deutsche Meisterschaft in der Bundesliga ist so offen wie lange nicht mehr: Nur drei Punkte beträgt der Vorsprung von Tabellenführer Borussia Dortmund auf den FC Bayern München - und das nach 23 von 34 Spieltagen. Mit dem knappen 3:2-Heimsieg am Sonntag gegen Bayer Leverkusen verschaffte sich der BVB wieder ein kleines Polster auf den hartnäckigen Konkurrenten aus München - aber reicht das wirklich aus? Eurosport-Experte Matthias Sammer ist skeptisch: Im Rahmen des Montagsspiels zwischen RB Leipzig und der TSG 1899 Hoffenheim sagte der BVB-Meistertrainer von 2002, dass er den FC Bayern im Vorteil sehe. Pikant: Sammer ist auch externer Dortmund-Berater.

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Dede, Andreas Möller, Márcio Amoroso und Stéphane Chapuisat heute? ©

Anzeige

Sammer mahnt den BVB: "Sie müssen souveräner werden"

Sammer sprach über den Zitter-Sieg des BVB am Sonntag. Nach dem Anschlusstreffer von Jonathan Tah zum 2:3 in der 75. Minute mussten die Dortmunder lange um ihren sicher geglaubten Heim-Erfolg bangen. Für den Eurosport-Experten offenbarten die Dortmunder dadurch Schwächen. "Wenn du als BVB 3:1 in Führung gehst und dann dieses Freistoß-Tor bekommst, muss ich sagen: Respekt, dass du am Ende gewinnst. Aber wenn du zitterst, weißt du dass du noch nicht so weit bist", so Sammer deutlich.

Dennoch sehe er den Klub auf einem guten Weg: "Der BVB nimmt eine sehr stabile Entwicklung. Mann muss das immer relativieren: Wo kommt eine Mannschaft her und wo will sie hin?" Aktuell habe allerdings der FC Bayern die Nase vorn, so Sammer: "Sie müssen souveräner werden und dürfen keine leichten Fehler mehr machen. Deshalb ist Bayern im Vorteil, wenn auch noch nicht in der Tabelle."

FC Bayern für Sammer der Favorit auf den Meistertitel

Schon vor einigen Tagen gab Sammer während der Dortmund-Durststrecke in der Bundesliga (vor dem Leverkusen-Sieg nur drei Punkte in den letzten drei Spielen) den Mahner. "Jetzt ist man einen Tick unter dem Limit, aber das ist ganz normal innerhalb einer Saison. Das Wichtigste ist, in verschiedenen Phasen die Mitte anzustreben. Das muss Borussia Dortmund jetzt wieder schaffen." Der FC Bayern sei für den BVB-Berater ohnehin einer der Favoriten auf den Titel: "Vom reinen Leistungsvermögen, von der Erfahrung und der Breite des Kaders ist der FC Bayern – auch mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund - in allen Phasen bis zum Saisonende favorisiert gewesen, aber ich gebe keine Garantie."