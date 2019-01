Der frühere DFB-Sportdirektor und Bayern -Sportvorstand Matthias Sammer führt die Probleme des deutschen Fußballs vor allem auf strukturelle und personelle Defizite innerhalb des Verbandes sowie mancher Klubs zurück. Der Haupt-Kritikpunkt des 51-Jährigen: Ein Mangel an sportlicher Kompetenz auf Führungsebene. Besonders konkret wurde Sammer dabei mit Blick auf den DFB. "Joachim Löw und Oliver Bierhoff machen das alles gut. Im Präsidium frage ich mich aber, wo ist die Kompetenz dafür, die Stärke des Verbandes auch rein fußballerisch zu präsentieren", sagte der heutige TV-Experte im Rahmen einer Gesprächsrunde auf dem SPOBIS in Düsseldorf.

Sammer: "Deutscher Fußball läuft der Musik hinterher"

Ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Entwicklung des deutschen Fußballs sei auch auf Vereinsebene eine zunehmende Verbesserung der Fußball-Kompetenz in Schlüsselpositionen. "Wir leben in einer egomanischen, egozentrischen Zeit. Man muss sich als Verantwortlicher in einem Verein so viel Kompetenz dazuholen, dass man alle Bereiche abgedeckt hat", forderte Sammer und hält persönliche Erfahrungen für eine optimale Arbeit in gewissen Bereich für unabdingbar.