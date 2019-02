Matthias Sammer lobt Bayern-Star Leon Goretzka: "Mich begeistert das"

Leon Goretzka ist der Mann der Stunde beim FC Bayern München: Seit Start der Rückrunde hat der deutsche Nationalspieler in jeder Bundesliga-Partie mindestens ein Tor erzielt - zum Auftakt gegen die TSG 1899 Hoffenheim traf der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler sogar doppelt. Damit ist Goretzka 2019 die Nummer 1 der Liga. „Er taucht immer wieder in der Box auf, er erkennt sehr gut die Signale, wann er in die Tiefe geht. Seine Entwicklung ist sehr gut“, sagte selbst Schalke-Trainer Domenico Tedesco am Freitag über seinen ehemaligen Spieler, mit dem er immer noch einen regelmäßigen Kontakt pflege. Am Abend gab es dann ein ein zweites großes Lob für Goretzka - von Eurosport-Experte Matthias Sammer.