Bericht: Schreck für Matthias Sammer - Protest-Fans wollten in Eurosport-Studio eindringen

Die Proteste gegen die Ansetzungen von Montagsspielen haben sich im Rahmen der Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und Borussia Dortmund (0:0) offenbar auch unmittelbar gegen den übertragenden TV-Sender Eurosport gerichtet. Wie die Bild berichtet und sich dabei auf ein Statement des Senders bezieht, hätten einige Fans im Stadion versucht, ein Protestbanner am gläsernen Studio zu befestigen. Zudem sei es zu einer Rangelei zwischen Sicherheitskräften und zwei frustrierten Anhängern gekommen. Die Fans hätten versucht, in das Studio einzudringen und die Übertragung mit Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer zu stören.

Nach Angaben des Blattes wolle Eurosport nun den Austausch mit der DFL suchen, um einen Weg zu finden, derartige Zwischenfälle zu vermeiden. Das nächste Montagsspiel steht bereits in der kommenden Woche an. Dann empfängt RB Leipzig die TSG Hoffenheim. Die Partien am Montagabend gibt es in der Bundesliga seit der Saison 2017/2018. Von den meisten Fans wurden die Ansetzungen von Beginn an kritisch gesehen. Folge: zur Spielzeit 2021/2022 wird es keine Spiele zu Wochenbeginn mehr geben.