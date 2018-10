Prozess gegen Matthias Sammer: Wolfsburg-Profi Felix Uduokhai als Zeuge geladen

Im Prozess gegen den früheren Sportvorstand des FC Bayern, Matthias Sammer, wegen arglistiger Täuschung im Zusammenhang mit der Vermittlung eines Fußballers sollen nun Zeugen gehört werden. Wie eine Sprecherin des Landgerichts München I am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, ist unter anderem der Profi Felix Uduokhai vom Bundesligisten VfL Wolfsburg geladen.

Worum geht es im Prozess gegen Matthias Sammer?

In dem Fall geht es um einen Streitwert von 64 750 Euro. Der Kläger Alderim Ramaj hatte im November 2015 gemeinsam mit Sammers Sohn Marvin eine GmbH gegründet, über die beide Spieler vermitteln wollten. Viel Erfolg hatten sie nach Einschätzung des Richters damit aber nicht. Ramaj verkaufte später seinen Anteil an der Firma an Matthias Sammer. Nur kurz nach der Abwicklung wurde aber der Transfer von Uduokhai von 1860 München zum VfL Wolfsburg bekannt.