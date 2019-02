Matthias Sammer verrät Schalke-04-Interesse: "Tönnies wollte mich holen!"

Ein ehemaliger BVB -Spieler und -Meistertrainer als Verantwortlicher beim größten Rivalen FC Schalke 04 ? Aufsichtsratschef Clemens Tönnies hat offenbar mehrfach versucht, Matthias Sammer zu Schalke 04 zu locken. Das verriet Sammer, seit dieser Saison externer Berater von Konkurrent Borussia Dortmund , in einem Interview bei Eurosport.

Sammer über Angebote von Schalke-04-Boss Tönnies: "Er hatte immer mal gewisse Überlegungen!"

Aktuell liegt Schalke 04 mit 23 Punkten aus 23 Spielen auf dem 14. Platz der Liga und befindet sich noch immer in Abstiegsgefahr. Manager Christian Heidel trat in der vergangenen Woche zurück, Jochen Schneider von RB Leipzig wird sein Nachfolger. Sammer leidet aktuell mit Schalke 04 mit, wie er nun sagte: "Ich bin eher traurig aktuell über die Situation bei Schalke 04, weil ich den Verein schätzen gelernt hatte, weil er eine große Tradition hat", so der TV-Experte.