Matthias Sammer hat deutliche Worte für die 0:3-Niederlage des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt gefunden. "Die Stuttgarter erscheinen momentan unterirdisch. Wenn man sieht, wie sie aktuell Fußball spielen, ist das Körperliche glaube ich nicht da", sagte er.

Der Fußball-Experte von Eurosport nahm kein Blatt vor den Mund. "Die Details wie die Handschrift vom System, egal ob von Korkut oder Weinzierl, sehen nicht gut aus", monierte Sammer. "Wenn man physisch nicht in der Lage ist, mitzuhalten, dann kannst du auch die Achse in die Tonne kloppen. Die momentane Ausstrahlung und Verfassung sind nicht das, was nach Power und Kraft aussieht."