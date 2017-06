"Werde 96 immer dankbar sein": Maurice Hirsch über seinen Wechsel nach Stuttgart

In der vierten Liga war „Mo“ zuletzt gelandet, nachdem 96 ihn vor einem Jahr aus dem Profikader gestrichen hatte – vier Tage vor Trainingsstart, da war sein endgültiger Wechsel nach Fürth schon nicht mehr möglich. Trotzdem kam nie ein böses Wort von Hirsch, er stellte sich stattdessen sich in den Dienst der 96-Reserve.

Einer der zuverlässigsten 96-Profis der vergangenen Jahre verlässt Hannover. Maurice Hirsch (24) wechselt in die Regionalliga zu den Stuttgarter Kickers, wo er künftig wahrscheinlich auch gegen Chinas U20-Nationalmannschaft spielen wird .

„Ich werde 96 immer dankbar sein“, sagt Hirsch. Nach Hannover kam er 2014 aus Hoffenheim für die Reserve, wurde unter Tayfun Korkut Bundesligaspieler, spielte siebenmal, drei Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage: „Das vergesse ich nie, es war geil, mit Leuten wie Lars Stindl und Jan Schlaudraff zu spielen.“

Der Mannheimer lebte sich in Hannover ein, wohnte in einer Profi-WG mit Andre Hoffmann: „Eine Super-Zeit.“ Aber in der Karriere ging es nicht voran für Hirsch, nachdem Manager Dirk Dufner ihm 2015 einen Profivertrag gegeben hatte.

Nun nimmt er bei den Stuttgarter Kickers einen neuen Anlauf. Hirsch ist erst 24 Jahre alt – das kann noch was werden mit der Karriere für den soliden defensiven Mittelfeldspieler.