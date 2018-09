Max Eberl attackiert Berater: "Scharlatane" verderben Jugendspieler

Manager Max Eberl von Borussia Mönchengladbach sieht die Fußball-Bundesliga in der Zukunft vor neuen Schwierigkeiten im Umgang mit jungen Talenten. „Es werden in den kommenden Jahren Probleme auf uns zukommen, wenn nicht mehr diese gierigen, jungen Spieler kommen, sondern verwöhnte Jungs, die nicht mehr kritikfähig sind“, sagte Eberl den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Wenn das Leistungsprinzip nicht mehr Einzug hält bei uns, weil Kinder bei jedem kleinen Widerstand zu ihrem Berater rennen“, ergänzte der Manager der Gladbacher .

Eberl: Berater wollen sich an "Minderjährigen bereichern"

Ein Problem seien aus seiner Sicht die Manager der jungen Talente. „Im Jugendbereich treten Menschen auf – ich würde sie nicht Berater nennen –, die sich auch an Minderjährigen bereichern wollen“, sagte Eberl. „Man kann diese Menschen nicht von der Anlage verweisen, denn dann sprechen sie die Talente einfach im Internet an. Alle Vereine spüren, dass 12-, 13-, 14-Jährige kontaktiert werden, auch die Eltern werden kontaktiert. Ihnen werden Urlaube oder Autos versprochen.“

Volker Kersting, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim 1. FSV Mainz 05, schlug bereits am Montag im Interview mit dem Kicker in der gleiche Kerbe. „Es gibt Berater, die fangen mit 11- oder 12-Jährigen an. In diesem Altersbereich aber setzen wir uns mit Beratern grundsätzlich nicht an einen Tisch. Dann verzichten wir lieber auf einen Spieler.“ Dies sei "glasklarer Kinderhandel".