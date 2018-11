Darm-OP: Sportchef Max Eberl fehlt Borussia Mönchengladbach wochenlang

Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss voraussichtlich bis Weihnachten auf Max Eberl verzichten. Der 44-Jährige wurde am Dienstag am Darm operiert. Nach Angaben des Express hatte der Sportchef der "Fohlen" bereits im Vorfeld auf den "routinemäßigen" Eingriff hingewiesen. Sorgen müsse man sich um Eberl allerdings nicht machen, wie dieser gegenüber der Bild erklärte: "Es ist nichts Dramatisches, aber es muss gemacht werden - leider eine Art Familienkrankheit bei uns."

Eberl-Assistent Steffen Korell übernimmt interimsmäßig

Randnotiz: Max Eberl wurde übrigens in den Maria-Hilf-Kliniken operiert, also in dem Krankenhaus, in dem auch Matthias Ginter seit seiner schweren Gesichtsverletzung behandelt wird. Der Nationalspieler hatte sich beim 4:1-Sieg der Gladbacher gegen Hannover 96 nach einem Zusammenprall mit Noah Joel Sarenren Bazee einen Kiefer- und Augenhöhlenbruch zugezogen.