Max Kruse: Ließ sich der Werder-Kapitän wirklich Fett absaugen?

Als Stürmer bringt Max Kruse alles mit, um jedem Verein weiterzuhelfen. Er kann gut den Ball behaupten, bringt spielerische Elemente mit und strahlt Torgefahr aus. Ein klassisches Laufwunder ist der 30-Jährige bekanntlich jedoch nicht. Das wiederum mag etwas mit den Gewichtsproblemen zu tun haben, mit denen Kruse als Spieler von Werder Bremen zu kämpfen hat.

Bei einer Podiumsdiskussion an der Uni Bremen plauderte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Montag aus dem Nähkästchen und enthüllte ein pikantes Detail zu den Essgewohnheiten seines Schützlings: "Am Sonntagmorgen nach dem Spiel essen 20 Mann die gesunden Sachen und einer sitzt da und isst etwas, für das die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mal geworben hat." Die Rede war natürlich von dem - zugegebenermaßen unwiderstehlichen - Brotaufstrich namens Nutella.

Kruse-Management dementiert den angeblichen Eingriff

Was mit einem Augenzwinkern versehen war, hat durchaus einen ernsten Hintergrund, wenn man bedenkt, dass Kruse Fußballprofi ist. Nach Bild-Informationen soll der Bremen-Kapitän in der vergangenen Sommerpause seinen eigenen Weg gegangen sein, um von den Kilos runterzukommen. Angeblich hat er sich Fett absaugen lassen und den Verein erst im Anschluss daran in Kenntnis gesetzt. Kruses Management hat einen solchen Eingriff allerdings dementiert.

