Max Kruse: Instagram-Account von Werder-Star gehackt

Siggi Held: 1966 zauberte der Star von Borussia Dortmund an der Grünwalder Straße bei 1860 München. Meister wurden aber die damals noch in dem engen Stadion in Giesing beheimateten „Löwen“. Dortmund holte dank Held und „Stan“ Libuda dafür im gleichen Jahr den ersten Europapokaltitel in die Bundesliga. Auch so kann es gehen… © Imago