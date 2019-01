Instagram-Account von Max Kruse gehackt: Joko Winterscheidt übernimmt Profil

View this post on Instagram

Was geht, ich bins, @officiallyjoko und auch Max. Beide sind @vivaconagua Aktivisten und ich möchte mich hier noch ganz fett bei euch beiden bedanken, dass ihr uns eure Kanäle zur Verfügung gestellt, um mehr Menschen für soziales Engagement zu begeistern! Neben dem ganzen Spaß gehts natürlich um sauberes Trinkwasser in Äthiopien 🇪🇹 Wir sammeln Geld für einen neuen Brunnen in Äthiopien. Alles was heute gespendet wird, wird von Max verdoppelt! Dafür ganz großen Respekt! Also spenden (Link in bio 🔝) und mitmachen!! Wenn ihr wissen wollt wer verantwortlich ist für den ganzen Wahnsinn @michafritz einer der @vivaconagua Gründer x Und mein Passwort ist #lebenslanggruenweiss #wasserfuerallewerderfuerwasser #vivaconagua #waterisahumanright 📸 @stefangroenveld