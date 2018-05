Max Meyer vor Wechsel zur TSG Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim steht eine Woche nach der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League vor einem echten Transfer-Coup. Nach Informationen der Leipziger Volkszeitung wird Max Meyer ablösefrei von Schalke 04 in den Kraichgau wechseln und soll dort eine tragende Rolle im Mittelfeld übernehmen. Der 22-Jährige wäre nach dem zuletzt an Werder Bremen ausgeliehenen Ishak Belfodil (für 6,5 Mio. Euro von Standard Lüttich) und Leonardo Bittencourt (6 Mio. Euro vom 1. FC Köln) bereits die dritte namhafte TSG-Neuverpflichtung. Allerdings stehen dem auch die Abgänge von Torjäger Mark Uth (ablösefrei/Schalke 04) und Serge Gnabry (Leih-Ende/FC Bayern) gegenüber.

Meyer soll auch auf der Wunschliste von RB Leipzig gestanden und sich in der sächsischen Metropole bereits über Klub und Stadt informiert haben. Am Ende gab es aber wohl unterschiedliche Auffassungen über das Gehalt. An diesem Aspekt war auch schon Meyers Verbleib bei Schalke gescheitert. Der Mittelfeldspieler hatte zwei Angebote zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen, Mobbing-Vorwürfe gegen den Verein erhoben und war daraufhin vom Klub freigestellt worden. Anschließend war es auch noch zu einem öffentlichen verbalen Schlagabtausch zwischen S04-Manager Christian Heidel und Meyer-Berater Roger Wittmann gekommen.