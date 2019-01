Maximilian Sommer wechselt vom 1. FC Lok nach Grimma

Jetzt ist das junge Fußballtalent und Bruder des bekannten Lok-Kickers Robert Sommer nach nur einem Einsatz in dieser Saison zum FC Grimma in die Landesliga gewechselt. „Ich möchte mehr Spielpraxis sammeln und habe daher diese Entscheidung für mich getroffen“, erklärte Sommer in einer Pressemitteilung des 1. FC Loks. Der 19-Jährige weiter: „Ich möchte mich bedanken, dass ich diese Chance erhalten habe. Ich habe viel an Erfahrung dazugewonnen – sei es in menschlicher Hinsicht in der Kabine, als auch in sportlicher Hinsicht.“