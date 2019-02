Mbappé schießt PSG zum Sieg gegen St. Etienne - jetzt zwölf Punkte Vorsprung

Fünf Tage nach dem Champions-League-Coup bei Manchester United (2:0) hat Paris St. Germain am Sonntag mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg beim Tabellenfünften AS St. Etienne seine Spitzenposition in der französischen Ligue 1 weiter ausgebaut. Obwohl mit zwei Spielen gegenüber dem ärgsten Verfolger OSC Lille im Rückstand, führt PSG nun mit zwölf Punkten Vorsprung die Tabelle an.