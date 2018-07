Bericht: Mbappé spielte im WM-Finale trotz Verletzung

Carlos Tevez: Eigentlich wollte der Argentinier nur seinen Bruder im Gefängnis in Bouwer besuchen. Dass sein Besuch eine dreiwöchige Verletzungspause zur Folge haben sollte, hat der Stürmer garantiert nicht eingeplant. Bei seinem Besuch in der Strafvollzugsanstalt ließ er sich von Häftlingen zum Fußball spielen überreden. Bei dem Match verletzte er sich nach Angaben der argentinischen Zeitung Clarin nach einem Foul eines Gegenspielers an der Wade. Die Folge: Drei Wochen Pause für den Profi von den Boca Juniors. © dpa/Montage/Imago