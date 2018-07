Großzügige Geste: Mbappé spendet 432.000 Euro WM-Prämie

Die gesamte Summe, die Mbappé spenden wird, beläuft sich auf stattliche 432.000 Euro. Für jeden Einsatz in einem WM-Spiel erhielten die Franzosen 20.000 Euro, insgesamt also schon 140.000 Euro für die sieben WM-Spiele. Hinzu kommen erfolgsgebundene Prämien, die die Summe auf den Gesamtbetrag steigen lassen. Angekündigt hatte Mbappé die Spende schon im Juni. Er begründete den Schritt damit, dass man keine Geld bekommen sollte, um für sein Land zu spielen.

Kylian Mbappe (Frankreich): Vier Treffer und ein Assist bei seiner ersten Endrunde sprechen für sich. Dies gelang in seinem Alter (mit 19 Jahren) zuvor erst einem anderen Spieler – und der hieß Pelé. © Getty

Harry Kane (England): Überholte Gary ­Lineker als bester englischer Stürmer bei einer WM und wurde mit sechs Treffern Torschützenkönig. Führte als jüngster Kapitän die neue Generation an. © Getty

Ivan Rakitic (Kroatien): Bildete mit Modric ein kongeniales Mittelfeldduo. Rakitic kurbelte das Spiel der Kroaten immer wieder an, machte kaum Fehler und übernahm stets Verantwortung. © Getty

Paul Pogba (Frankreich): Ließ seine Mätzchen weg und zeigte endlich seine ganze Klasse auf großer Bühne. Stellte sich in den Dienst der Mannschaft und glänzte als Torschütze und Vorbereiter. © Getty

Luka Modric (Kroatien): Bekam völlig zu Recht den Goldenen Ball als bester Spieler des Turniers. Modric war der Boss beim überraschenden Vizeweltmeister und überzeugte in jedem Spiel. © Getty

Raphael Varane (Frankreich): Stand in allen sieben Spielen 90 Minuten auf dem Platz - robust und zweikampfstark. Holte sich nach dem Champions-League-Pott auch noch den WM-Pokal. Kein Zufall! © Getty

Yerry Mina (Kolumbien): Der einzige Spieler der WM-Elf, der sich bereits im Achtelfinale verabschiedete. Aber drei Tore in drei Spielen wären selbst für einen Stürmer eine Topbilanz. © Getty

Tolle Paraden, klasse Ausstrahlung. Nicht umsonst steht Belgiens Nummer eins nun vor einem Wechsel zu Real Madrid . In Russland hielt Courtois seinen Kasten dreimal sauber.

Vier französische Weltmeister und zwei Kroaten bilden das Gerüst der besten Spieler des Turniers – wie SPORTBUZZER-Fußballchef Heiko Ostendorp findet. Aber auch ein Kolumbianer spielte sich in die Auswahl . © Getty Images/Montage

Modric, Mbappé und Co. - Die SPORTBUZZER-Elf der WM

Prämien-Spenden keine neue Idee

Mbappés Nationalmannschafts-Kollege Samuel Umtiti hatte damals ebenfalls vermeldet, zumindest Teile seiner Prämie spenden zu wollen: "Wenn man eine Weltmeisterschaft spielt, ist das eine Freude, weil es ein wahr gewordener Traum ist. Da ist zwar auch Geld im Spiel, aber das kümmert mich nicht. Dafür spiele ich nicht."

So bemerkenswert die Geste auch ist, sie kommt nicht ganz neu daher: Die Spieler der englischen Nationalmannschaft spenden seit über einem Jahrzehnt sämtliche Einnahmen aus Länderspielen. 2007 gründeten die Spieler der "Three Lions" dafür eigens eine Stiftung, an die die Spieler seitdem geschlossen ihre Länderspiel-Prämien geben.