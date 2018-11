Ende einer Ära: McDonald's wird nur noch bis zum Jahresende als DFB-Sponsor werben. Ab 2019 muss sich der Verband dann einen Ersatz suchen. Die Fast-Food-Kette wirbt aktuell noch als einer von sechs Partnern auf der dritten Sponsoren-Ebene. Bei der deutschen Nationalmannschaft wird McDonald's in diesem Jahr zum letzten Mal im Rahmen des Nations-League-Heimspiels am 19. November gegen die Niederlande in Gelsenkirchen auftreten. Das Engagement beim DFB lief seit 2004 und endet nun nach 15 Jahren.

Strategische Neuausrichtung: Mehr eSports

McDonald's legt seinen Fokus im Sponsoring daher künftig auf "New Sports", also Trendsportarten wie eSports. Die Ausgaben für die Partnerschaft beim DFB, die dem Vernehmen nach im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich gelegen haben, werden künftig weiter in Richtung der ESL verlagert. Beim größten Veranstalter von eSports-Events ist die Schnellrestaurant-Kette in diesem Jahr als Großsponsor eingestiegen.