Medien: Arteta wird Nachfolger von Wenger bei Arsenal

1998: Bereits in seinem zweiten Jahr bei den Gunners gelingt Wenger das Kunststück, das Double zu holen. Mit einem Punkt Vorsprung auf Manchester United gewinnt er die Premiership, im FA-Cup-Finale schlägt Arsenal Newcastle mit 2:0. © imago

1999: Der französische Fußballlehrer holt seinen Landsmann Thierry Henry zum FC Arsenal. Wenger macht sich schnell als Talent-Scout und Förderer von jungen Spielern einen Namen. Unter anderem formt er auch Robert Pirès und Patrick Vieira zu Weltklassespielern. © imago/PA Images

2002: nach 1998 ist es das zweite Double für Wenger. In der Meisterschaft landen die Gunners sieben Punkte vor dem FC Liverpool. Im FA-Cup-Finale kann die Elf des Franzosen das Stadtderby gegen den FC Chelsea mit 2:0 für sich entscheiden. © imago

2003: Arsène Wenger führt die Gunners erneut zum FA-Cup-Sieg und schreibt damit Geschichte. Arsenal ist das erste Team seit über 20 Jahren, das diesen Titel verteidigen kann. © Ross Kinnaird/Getty Images

2003: Für seine Verdienste für den britischen Fußball wird der Trainer zum Officer of the Order of the British Empire ernannt. Hierbei handelt es sich um einen britischen Ritterorden. Bei einem Treffen mit der Queen (ein paar Jahre später) wirkte nicht nur die Queen "amused". © Anwar Hussein Collection/ROTA/FilmMagic

2004: Bereits ein Jahr vor seinem größten Triumph in der Premier League hatte Wenger die Richtung vorgegeben und erklärt, dass er "nach wie vor darauf hoffe, dass Arsenal die Saison ungeschlagen absolvieren" könne. Damals wurde er noch verspottet. 2004 verneigen sich seine Kritiker vor ihm, denn er hat sein Ziel in die Tat umgesetzt. Die Gunners werden ungeschlagen Meister. © imago

2004: Seine ungeschlagene Mannschaft geht als "The Untouchables" ("Die Unberührbaren") in die Fußball-Geschichte ein und Wenger will den Pokal gar nicht mehr loslassen. © imago

2004: Zum dritten und dato letzten Mal wird Wenger in der Premier League als "Manager of the Year" ausgezeichnet. Auch 1998 und 2002 geht dieser persönliche Award an ihn. © Warren Little/Getty Images

2006: Dieses Bild steht symbolisch für die überragende Arsenal-Performance in der Champions-League-Saison 2005/06. Weder im Achtelfinale gegen die "Galaktischen" um Superstar Ronaldo noch im Viertelfinale gegen Juventus Turin oder im Halbfinale gegen den FC Villarreal muss die Arsenal-Abwehr ein Gegentor hinnehmen. Die gesamte Erfolgsdefensive hat weniger als die Hälfte dessen gekostet (nämlich nur circa fünf Millionen Pfund), was Real für einen Verteidiger (Jonathan Woodgate) ausgegeben hat. © imago

2006: Erst im CL-Finale gegen den FC Barcelona muss der FC Arsenal die ersten Gegentore in der K.o.-Runde hinnehmen - auch weil Torwart Jens Lehmann nach 18 Minuten aufgrund einer Notbremse vom Platz gestellt wird. Auch wenn es zu diesem Zeitpunkt noch 0:0 stand (Endergebnis: 1:2) ahnt Arsène Wenger bereits, dass der Gewinn der Königsklasse kaum möglich ist. © imago

2009: Über viele Jahre gilt Wenger als Liebling der Fans, sie kreieren sogar den Slogan "Arsene knows" ("Arsene weiß es/kennt sich aus"). Es dauert lange, bis einige der Supporter den Glauben an den Franzosen verlieren - aus Enttäuschung aufgrund ausbleibender Titel. © Ryan Pierse/Getty Images

2017: Am 28. Dezember des Jahres absolviert der Franzose sein 810. Spiel als Trainer einer Mannschaft in der Premier League. Damit stellt die Legende des FC Arsenal den Rekord der Legende von Manchester United, Alex Ferguson, ein © Matthew Peters/Manchester United via Getty Images