Medien: Aubameyang absolviert Arsenal-Medizincheck am Mittwoch

Der wechselwillige BVB-Star steht kurz vor einem Transfer zu Arsenal. Der Wechsel wird aber wohl erst am Deadline Day fixiert.

Der Transfer steht unmittelbar bevor! Wie verschiedene Medien, darunter die BBC, übereinstimmend berichten, wird Pierre-Emerick Aubameyang am Mittwoch seinen Medizincheck beim FC Arsenal absolvieren und somit Borussia Dortmund verlassen. Die Gunners spielen am Dienstagabend in der Premier League bei Swansea City, eine Vorstellung an diesem Tag ist somit unwahrscheinlich.

Am Dienstagmittag hatte der 28-Jährige mit seinen Getreuen einen Privatjet am Flughafen Dortmund bestiegen und war nach London geflogen. Dort war er am Nachmittag nahe des Trainingszentrums der Gunners im Londoner Stadtteil Colney gesehen worden. Aubameyang und seine Entourage führen derzeit offenbar Verhandlungen über das Gehalt sowie weitere Modalitäten. Eine Einigung mit Dortmund soll grundsätzlich bereits erzielt worden sein.

Giroud wechselt zu Chelsea

Gute Nachrichten gibt es auch in Sachen Ersatz: Weil Arsenals Mittelstürmer Olivier Giroud für rund 20 Millionen Euro innerhalb der Premier League zum FC Chelsea wachsen wird, kann auch der BVB seinen Sturm-Wechsel finalisieren: Aus Chelsea kommt aller Voraussicht nach Michy Batshuayi, der Aubameyang ersetzen soll.

Der 24-jährige Belgier war 2016 von Olympique Marseille zu Chelsea gewechselt, konnte sich jedoch an der Stamford Bridge nie so recht durchsetzen. In der laufenden Saison kam er auf 26 Spiele im Dress der Blues, viele davon jedoch als Einwechselspieler. Dabei ist die Torquote von zwölf Treffern durchaus beachtlich.

Die Skandal-Akte Aubameyang in Bildern Mit 77 km/h in einer 30er Zone: Am 13. Oktober 2013 wird Aubameyang mit 47 km/h zu viel geblitzt. Das Bußgeld von 200€ verkraftet der Stürmer locker - schon mehr schmerzt da der Verlust seiner Fahrerlaubnis für einen Monat. Bereits zuvor wurde der Stürmer in seinem Porsche geblitzt. © imago/Christoph Reichwein Im April 2014 parkt Aubameyang beim Shoppen in Düsseldorf direkt vor einem Unterwäsche-Geschäft. Kurz bevor der Wagen abgeschleppt wird, taucht "Auba" auf und bezahlt eine 30-Euro-Strafe. © imago/PanoramiC Masken-Jubel Teil eins: Nach Aubameyangs Treffer zum 1:0 im Derby gegen Schalke 04 (Endstand 3:0) streifen sich er und Teamkollege Marco Reus die Masken von Batman und Robin über - als Bestrafung erhält er hier nur die gelbe Karte. Der Torschütze dazu: „Da haben wir gesagt, wir müssen irgendetwas Verrücktes machen“. © imago/Uwe Kraft Anfang 2015 wird der Gabuner angezeigt und erfährt ein Verfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, nachdem er eine Frau - bei der es sich um eine Stalkerin gehandelt haben soll - angeblich fast angefahren habe. Verurteilt oder bestraft wird Aubameyang nicht. © imago Am 20. Oktober 2015 stellt Aubameyang seinen protzigen Wagen auf einem Behindertenparkplatz ab. Der BVB-Stürmer wird dabei nicht von den Behörden erwischt - ein Student fotografiert sein Auto aber auf dem falschen Parkplatz. © imago/PanoramiC Vor einem Champions-League-Spiel gegen Lissabon unternimmt der Torjäger mit Freunden eine Reise im Privatjet auf eine Geburtstagsparty in Mailand. Autorisiert ist die Reise, nach der Aubameyang auch noch zub spät am Treffpunkt erscheint, nicht - Trainer Thomas Tuchel suspendiert den Stürmer für die anstehende Partie. © instagram/@aubameyang97 Anfang März sorgt Aubameyang für Sponsoren-Ärger: Zum Spiel gegen Bayer Leverkusen erscheint er mit eingefärbtem Nike-Logo im Haar - zum Ärger der BVB-Bosse und Dortmund-Ausrüster Puma. © imago/Jan Huebner Masken-Jubel Teil zwei: Anfang April 2017 trägt "Auba" im Rahmen einer PR-Aktion seines Privatsponsors Nike nach einem Tor erneut eine Maske. In der Folge zahlte der Stürmer 100.000 Euro Strafe. © imago/Sven Simon Doch damit nicht genug: Nur wenige Tage nach dem umstrittenen Jubel posiert Aubameyangs Bruder Willy mit der Maske. Der Stürmer selbst sitzt in Seelenruhe daneben - obwohl die Maske ob der Verärgerung des BVB-Sponsors Puma eigentlich nicht mehr auftauchen sollte. © instagram/@willy.aubameyang Am 15. November ermöglicht er Freestyler Sean Garnier und einem zehnköpfigen Video-Team von "Red Bull" den Zutritt zum Trainingsgelände des BVB. Marketing-Termine wenige Tage vor Spielen sind den Spielern allerdings untersagt. © instagram/@seanfreestyle Die nächste Suspendierung: Am 16. November erscheint Aubameyang vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart 20 Minuten zu spät zum Abschlusstraining. Aus diziplinarischen Gründen streicht Ex-Trainer Peter Bosz den Gabuner daraufhin aus dem Kader. © imago/DeFodi Anfang des Jahres reist der Stürmer verspätet ins Trainingslager in Marbella an - und bringt seinen Vater Pierre und seine Brüder Willy und Cati mit. Gemeinsam mit ihnen und Stürmerstar Didier Drogba postet er ein Bild auf Instagram. © instagram/@aubameyang97 Am 13. Januar wirft Aubameyang Kicker-Chefreporter Karlheinz Wild auf Instagram vor, rassistische Äußerungen gebraucht zu haben. Dabei meint er das Wort "Affenzirkus", welches Wild im "kicker.tv" benutzte. Später entschuldigte sich der Kicker-Reporter beim Gabuner. © instagram/@aubameyang97 Am selben Tag erscheint Aubameyang nicht zur lange angekündigten Mannschaftssitzung vor der Bundesligapartie zum Rückrundenauftakt gegen den VfL Wolfsburg. Peter Stöger suspendiert den Stürmer daraufhin erneut, Sportdirektor Michael Zorc kündigt weitere Sanktionen an. © imago/DeFosi

