Medien berichten: Schalke-Star Harit angeblich in Unfall mit Todesfolge verwickelt

Wie mehrere marokkanische Portale berichten, sei Amine Harit vom FC Schalke 04 in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Unfall mit Todesfolge verwickelt gewesen. Demnach soll der WM-Teilnehmer an einem illegalen Straßenrennen in Marrakesch teilgenommen haben. Dabei habe das Auto des 21-Jährigen einen Fußgänger erfasst, der die Straße überqueren wollte. Am Steuer soll nach Angaben der Medien Harits 14-jähriger Bruder gesessen haben. Auch ein weiterer namentlich nicht genannter marokkanischer Nationalspieler sei dabei gewesen.