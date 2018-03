Medien: Fix! Tuchel wechselt zum FC Arsenal

Die Zukunft des ehemaligen Trainers von Borussia Dortmund scheint geklärt. Denn nach Informationen des Kicker, wechselt Thomas Tuchel auf die Insel nach London. Beim FC Arsenal soll er Arsene Wenger beerben. Erst an diesem Wochenende kam heraus, dass Tuchel nicht Nachfolger von Jupp Heynckes als Trainer beim FC Bayern München wird. Das vermeldete die Bild am Sonntag. Tuchel stehe „bei einem anderen Top-Klub im Ausland im Wort. Damit kam Bayern für ihn nicht mehr infrage.“ Das soll nun der Londoner Verein sein. Dort trainiert Arsene Wenger aktuell noch die Profis, der Vertrag des Franzosen läuft noch bis 2019. Heißt im Klartext: Wenger muss vorzeitig in Loddon die Koffer packen, um Platz für Tuchel zu machen.