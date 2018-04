Medien: Franck Ribery verlängert beim FC Bayern bis 2019

Gestatten, Halbfinalisten! Der FC Bayern steht im Halbfinale der Champions League. Die Noten zum weitgehend glanzlosen Rückspiel gegen den FC Sevilla hat der SPORT BUZZER in einer Bildergalerie zusammengefasst. Klickt Euch durch!

Sven Ulreich : Laut Heynckes war der Torhüter „total verunsichert“, als der Trainer im Herbst seinen Job antrat. Mittlerweile ist er ein sicherer Rückhalt. Hatte Glück, dass der Kopfball von Correa an die Latte ging. Note 3

Joshua Kimmich: Musste die rechte Seite rauf und runter ackern, weil Escudero nach vorne marschierte. Viel zu tun, gute Flanke auf Lewandowski. Im Laufe der Partie sehr oft am gegnerischen Strafraum, doch seine Hereingaben kamen nicht an. Note 3

