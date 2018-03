Medien: Freiburg-Trainer Christian Streich zum FC Bayern?

Vor dem Aufeinandertreffen von Freiburg und München am Sonntag (18 Uhr/ SPORT BUZZER-Ticker ) hat Bayern-Trainer Heynckes sein Gegenüber auf der Pressekonferenz in den höchsten Tönen gelobt. "Er arbeitet seit 23 Jahren beim SC Freiburg. Wenn man jedes Jahr die besten Spieler abgibt und trotzdem ein Team zusammenstellt, das den Klassenerhalt sichert, ist das überragend ", sagte der 72-Jährige über den 20 Jahre jüngeren Streich und ergänzte: "Mir gefällt das, wie er mit seinen Jungs arbeitet. Da ist viel Empathie dabei. Er ist ein außergewöhnlicher Trainer."

Aber passt Streich mit seiner schrulligen Art überhaupt zum großen FC Bayern? Es scheint nicht wirklich so - aber wenn ein Mann für eine Überraschung gut ist, dann Christian Streich. Fest steht: Dem 52-Jährigen ist fast alles zuzutrauen. Der bislang dienstälteste Trainer der Bundesliga coacht den SC Freiburg bereits seit Januar 2012, ist schon über sechs Jahre im Amt. Zuvor arbeitete der in Weil am Rhein geborene Ex-Mittelfeldspieler als Co-Trainer von Robin Dutt und Marcus Sorg und als Chef der Freiburger U19.