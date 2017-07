Offiziell: Matthias Ginter wechselt zu Borussia Mönchengladbach!

Wie der "Kicker" schon am Dienstagmorgen berichtete, überweist Borussia Mönchengladbach 17 Millionen Euro für Matthias Ginter an Borussia Dortmund. Bisher war Christoph Kramer mit 15 Millionen Euro teuerester Gladbacher aller Zeiten. Der 14-fache Nationalspieler und frisch-gebackene Confed-Cup-Sieger erhält bei den Fohlen einen Vierjahresvertrag.

Bis zuletzt war Ginter auch mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht worden - insbesondere die TSG Hoffenheim und Tottenham Hotspur sollen Interesse an seiner Verpflichtung gehabt haben.

Nun also Gladbach! Borussen Manager Max Eberl gilt als großer Ginter-Fan. Der Gladbach-Verantwortliche soll schon im vergangenen Jahr beim BVB angefragt haben. In diesem Jahr wohl mit mehr Erfolg. In einem Interview hatte Eberl seinen Top-Transfer bereits verraten.