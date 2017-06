Trainer-Knaller: Heiko Herrlich wird neuer Chefcoach von Bayer Leverkusen

Bayer hat am Freitagmittag um 13 Uhr zu einer außerordentlichen Pressekonferenz geladen, Herrlich wurde am Donnerstag bereits in Leverkusen gesichtet. Der Ex-Nationalspieler spielte von 1989 bis 1993 für die Werkself. Er gilt als Spezialist im Umgang mit jungen Spielern. Der Ex-Stürmer trainierte bereits einmal einen Bundesligisten: In der Saison 2009/10 leitete er die Geschicke des VfL Bochum.