Holstein Kiel reagiert auf Bericht über angeblich verweigerte Bundesliga-Lizenz

Zieht Kiel nach Hamburg um?

28. Spieltag: Das Gastspiel in Bielefeld endet für die Störche mit einem Remis. Behrendt (21.) bringt die Gastgeber in Führung, Schindler (25.) gelingt der Ausgleich. In der Folge hat die Arminia zahlreiche Chancen zum Siegtreffer, lässt diese aber ungenutzt.

18. Spieltag: In Sandhausen endet für Holstein Kiel die Serie mit zuletzt zehn Spielen ohne Niederlage. Die Anfang-Elf verschiedet sich mit einer 1:3-Pleite in die Winterpause.

9. Spieltag: Holstein Kiel geht durch ein Eigentor des Bochumers Riemann in Führung (22.), Czichos (42.) und Drexler (68.) schrauben das Ergebnis in die Höhe.

8. Spieltag: Beim Gastspiel in Duisburg zeigt Holstein-Torwart Kenneth Kronholm eine bärenstarke Leistung und in der Offensive präsentiert sich die Anfang-Elf überaus abgebrüht. Schindler (9.) und Drexler (73./88.) treffen für die Störche, dem MSV geling nur noch Ergebniskosmetik durch Fröde (90+2.).

3. Spieltag: Holstein Kiel fährt im Heimspiel gegen Fürth den ersten Dreier der laufenden Saison ein. Jürgen Gjasula (12.) bringt die Gäste zwar in Führung, doch die Störche feiern am Ende einen souveränen Sieg durch Tore von Ducksch (25.), Schmidt (32.) und Drexler (76.).

1. Spieltag: Holstein Kiel startet mit einem Remis gegen den SV Sandhausen in die Zweitliga-Spielzeit. Sukuta-Pasu (14.) und Klingmann (35.) bringen die Gäste zunächst in Führung, später schlagen die Störche durch Lewerenz (75.) und Ducksch (90+5.) zurück.

Sollte die DFL die Lizenz verweigern, könnten die Kieler einen Umzug in eines der Stadien in Hamburg in Erwägung ziehen. Dort kämen das Volksparkstadion des Hamburger SV oder das Millerntor-Stadion des FC St. Pauli infrage. Möglich wäre theoretisch auch, dass die Kieler für einen Teil ihrer Heimspiele nach Hamburg ausweichen, andere Partien mit weniger Ticket-Nachfrage und geringen Sicherheitsbedenken aber im Holstein-Stadion austragen dürfen. Ein weiterer Aspekt dürften die Arbeitsbedingungen für die Medien sein. In der Bundesliga sind pro Spiel bis zu 21 Kameras im Einsatz, im Zweitliga-Spitzenspiel am vergangenen Montag gegen den 1. FC Nürnberg waren in Kiel elf Kameras positioniert.